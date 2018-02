Així es veu una aurora boreal des de la cabina d'un avió

Aurores boreals, tempestes elèctriques, llampecs porpres, postes de sol d'una sola franja, llunes que fan una llum tan intensa que il·lumina un riu sencer de nit, valls de núvols que semblen paisatges d'un altre planeta ... Quan es tracta de fenòmens de la naturalesa realment espectaculars, els pilots d'avió tenen un punt de vista privilegiat.



Christiaan Van Heijst, de 34 anys, és un d'ells. L'holandès és pilot d'avió amb més de 8.000 hores de vol i un gran apassionat de la fotografia, passatemps que compagina amb la seva professió, ja que el seu escenari favorit, les espectaculars vistes que gaudeix cada vegada que solca els cels a més de 30.000 peus d'altura.



"Totes les fotografies en conjunt creen una imatge molt més gran del que és volar solcant els cels buits, una vastitud aïllada on els humans o els animals naturalment no hi tenen accés", explica el pilot en una entrevista a Daily Mail.





Per fortuna, per a la resta dels mortals, totes i cadascuna d'aquestes fotografies són accessibles des Instagram, on el pilot holandès les comparteix.Van Heijst porta des dels 20 anys documentant escenes des de la finestra de la seva cabina, edat en la qual es va convertir en pilot i ho fa perquè sent que és un privilegi que val la pena ser compartit amb el món i perquè d'altra manera, aquests escenaris "desapareixerien per sempre".Aquesta és una selecció de les més impressionants, però no us perdeu la resta visitant la seva pàgina d'Instagram o la seva web.