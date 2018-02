Un professor de Ghana ensenya a fer servir el Word amb guix i pissarra

Owura Kwadwo és professor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en una escola de Kumasi, Ghana. No obstant això, per a impartir l'assignatura no compta amb cap ordinador. Per solucionar aquesta mancança, Kwadwo utilitza una pissarra en la qual recrea la pantalla amb el Microsoft Word obert.

"Ensenyar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en una escola de Ghana és molt divertit. Informàtica a la pissarra. Adoro als meus estudiants, així que faig el necessari perquè entenguin el que els estic ensenyant", escriu el mestre ghanès a les xarxes socials. Un missatge acompanyat de diverses fotografies on el podem veure dibuixant la simulació de Word.

Segons ha explicat al mitjà digital Bored Panda, el professor de Ghana ha aprofitat els seus estudis en arts visuals i ha creat la seva pròpia forma d'ensenyar, amb la qual s'assegura que els seus alumnes entenguin a la perfecció com funciona el programa informàtic, que per a nosaltres és tan comú.

La publicació al seu Facebook, que ha arribat a les 1.400 comparticions, ha servit perquè diferents persones i companyies s'hagin ofert a donar ordinadors i projectors per a l'escola on treballa Owura Kwadwo. Al que el mestre ha respost que enviarà part d'aquestes donacions a col·legis amb els mateixos problemes.

Al mateix temps ha generat un debat sobre la manca de recursos en escoles rurals i ha fet que el món sencer es plantegi com és possible que en ple segle XXI hi hagi encara les escoles que no disposen d'un sol ordinador.

El que està clar és que el treball de Kwadwo és un exemple de perseverança i una manera de recordar que queda molta feina per fer si volem evitar que hi hagi desigualtat d'oportunitats per a alumnes de diferents països.