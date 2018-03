VÍDEO | La increïble reacció d'una nena amb un colom

El Gif de la nena i el colom és una d'aquelles petites obres mestres en un format que no sembla passar de moda, tot i que el format Gif tingui ja 30 anys.



El Gif en qüestió no dura més d'uns segons, però són més que suficients per enganxar a l'espectador a veure-ho en bucle. I el protagonitza una nena en aquella edat en què pensen que tot és seu, absolutament tot. I per tant, no importa el com, però aconseguiran el que volen.



Sense més pistes, sense més dilació. Aquest és el famós GIF que s'ha fet molt popular no només a Twitter, sinó també en altres xarxes socials:





I've watched this GIF at least 100 times now, cry-laughing the entire time. pic.twitter.com/Hih7VJe28T — Helen ?-Sandí (@helenhousandi) 23 de febrer de 2018