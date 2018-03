Busca una adreça a Google Maps i descobreix que el seu marit li és infidel

Gràcies a Google Maps s'han descobert moltes situacions comprometedores entre parelles. En aquesta ocasió una mexicana va descobrir el seu marit sent-li infidel amb una altra dona.

Segons recull 'La Neta Noticias', la dona d'un policia estava buscant la comissaria on el seu espòs treballava, però mai va imaginar que s'acabaria assabentant-se a través d'aquesta eina que el seu marit li era infidel.

En les imatges captades per Google Maps es veu com el policia es mostra en una situació afectuosa amb aquesta dona, agafant-la per la cintura mentre ella li envolta les espatlles.

Aquesta escena va ser captada a Tamaulipas, Mèxic, per les càmeres de Google Maps però van ser difoses per l'esposa del policia captat in fraganti.

L'esdeveniment s'ha fet viral a les xarxes i encara que el policia va intentar defensar-se dient que les imatges estaven editades, la parella s'ha acabat separant.