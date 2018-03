Coca-Cola llançarà la primera beguda alcohòlica de la seva història

Coca-Cola llançarà al Japó el seu primer refresc amb alcohol de la seva història, iniciativa que s'emmarca en els tests de noves categories que porta a terme la multinacional per impulsar el seu portafoli de referències, segons ha anunciat la multinacional.

En concret, el president de la unitat comercial de Coca-Cola a Japó, Jorge Garduño, que va ocupar durant diversos anys el càrrec de director general de la multinacional a Espanya i Portugal, ha confirmat el llançament del primer refresc amb alcohol.

"Volem experimentar amb un producte conegut al Japó com és el Chu-Hi, que es tracta d'una beguda enllaunada que inclou alcohol", ha assegurat Garduño en una entrevista al web corporatiu de la multinacional.

El producte es tracta d'una beguda destil·lada anomenada shochu i que conté aigua amb gas, a més d'alguns aromatitzants. "No hem experimentat anteriorment en la categoria de baix contingut d'alcohol, però és un exemple de com seguim explorant oportunitats fora de les nostres àrees centrals", ha assenyalat el directiu mexicà.

Una aposta "única"

Garduño ha reiterat que és una aposta "única" de Coca-Cola, que "sempre s'ha enfocat completament en begudes no alcohòliques". "És un experiment modest per a una porció específica del nostre mercat, ja que la categoria Chu-Hi es troba gairebé exclusivament al Japó", ha recalcat.

Garduño ha reiterat que el mercat japonès és "increïblement dinàmic, ferotgement competitiu i està arrelat en la innovació", raons per les que el seu equip està "constantment buscant formes d'experimentar".

"Els consumidors aquí busquen varietat i volen experimentar. També tenim categories que són molt més grans aquí que a la majoria del món, com el te, per exemple. El cafè llest per prendre també és un gran negoci, i tenim la marca líder en cafès de Geòrgia ", ha explicat sobre la diferència del mercat nipó i de la resta del món.

Coca-Cola s'ha marcat com a objectiu en els propers anys ampliar la seva cartera de productes i convertir-se en una companyia total de begudes amb capacitat per a respondre a la demanda en qualsevol moment de consum.

Així, a Espanya, la multinacional de begudes refrescants també està ampliant i innovant el seu portafoli de marques amb el recent llançament de Glacéau Smartwater, la marca número u d'aigua embotellada 'premium' als Estats Units.

A més, ha arribat a un acord amb la companyia alemanya Aris Holding per distribuir els productes Capri-Sun, primera marca de begudes amb base suc per consum infantil i la segona marca d'aquest tipus de begudes a escala mundial, a Espanya, Portugal i Andorra.