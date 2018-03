Passió pels ocells en precioses imatges a Instagram

Ossi Saarinen és un fotògraf finlandès especialista en retratar animals salvatges. No obstant això, entre les seves fotografies crida molt l'atenció la 'delicadesa' amb què captura, més concretament, als ocells.



Els seus vols, els seus moviments, les seves expressions: l'artista reprodueix la vida d'aquests animals amb tot luxe de detall. Una cosa que fa que no puguem deixar de mirar les seves instantànies.



El truc de Saarinen és passar hores i hores envoltat de la natura, el que li permet captar tots els detalls que l'envolten.





Així doncs, la mare Terra és la principal font d'inspiració per als treballs del fotògraf finlandès.I com no podria ser d'una altra manera, l'entorn finlandès, és un dels més fotografiats per l'artista. Però sense treure protagonisme als animals, i més concretament, als 'ocellets'.Centenars d'aus apareixen en les seves fotografies com versions reals de 'Angry Birds'.Aquests adorables i divertits 'animalets' es converteixen en els models perfectes, que Ossi Saarinen no es cansa mai de capturar.