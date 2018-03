VÍDEO | Mata un gat a la rentadora i ho penja a Instagram

El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) ha denunciat un altre cas brutal de maltractament a Espanya. Segons l'organització, una dona de Jaén, a la qual s'identifica amb les inicials EMVM, va matar un gat sotmetent-lo a dos cicles a la rentadora de casa, com a prova un vídeo difós a internet per la pròpia dona i que el partit també ha publicat a les xarxes socials.





Otro atroz caso de #maltratoanimal ha incendiado las redes sociales en los últimos días. ¡Ya lo hemos denunciado!



?? Este jueves 15 vamos a salir a la calle para exigir a los políticos que implementen la #LeyCero contra el maltrato animal. ¡Vente, lucha por ellos! ?? pic.twitter.com/3rdkwUodzL — PACMA (@PartidoPACMA) 12 de març de 2018

La dona va gravar la seva actuació amb un telèfon mòbil i va compartir el vídeo a Instagram, acompanyant les imatges amb emoticones mentre es mofava de la sort de l'animal. "El gat segueix miolant, anem a fer una mica de sabó perquè sembla que no s'ha rentat bé", diu en un moment. Al final s'arriba a apreciar al gat agonitzant a l'interior de la rentadora i la dona assegura: "Ha mort. Sí. El gat de la mala sort".PACMA ja ha anunciat que sol·licitarà una condemna exemplaritzant per a la sospitosa i recorda que el Codi Penal preveu una pena de fins a un any i mig de presó en casos de maltractament animal amb resultat de mort.Malgrat que diversos usuaris d'Instagram li van recriminar la seva acció, la dona va amenaçar fins i tot amb seguir matant animals, adjuntat la foto d'un gos i amb la frase: "Pròxima víctima. No voleu que mati gats, ara gossos".L'enregistrament ha despertat una onada d'indignació a les xarxes socials i una iniciativa per condemnar-ho recollit més 300.000 firmes a la plataforma change.org.