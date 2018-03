Apareix un grafit de Leo Messi convertit en 'sant' a Barcelona

Una 'aparició' en una paret de Barcelona ha despertat la curiositat dels usuaris. Es tracta d'un graffiti sobre el jugador del FC Barcelona, ??Leo Messi, a la zona del Passeig de Gràcia. El mural es troba en un lloc de càrrega del carrer preparat per a cotxes elèctrics. No obstant això, no és una representació molt usual.

A qui molts qualifiquen com un 'Déu' del futbol, ??se l'ha representat com un sant, i més concretament com a 'San Lionelus de Barcino'.

L'autor del mural és l'artista urbà 'TvBoy' i, gràcies al seu grafitti, han estat nombroses les persones que s'han acostat a contemplar el sant' del futbol en aquest carrer.

Les fotografies i vídeos del grafitti ja recorren les xarxes socials i han suscitat multitud de comentaris. Alguns afalagant a l'artífex de tal obra i altres criticant la pintada com "acte vandàlic". Com sempre, opinions molt diverses.