VÍDEO | El director del diari ABC pateix un aparatós accident en directe

El director del diari ABC va patir un accident en la seva visita a Sud-amèrica. Bieito Rubido Ramonde es trobava realitzant una entrevista per a la cadena argentina A24 i en intentar seure a la cadira va caure a terra.

La caiguda va tenir lloc en finalitzar la seva intervenció i acomiadar-se del presentador Eduardo Feinmann. Just en acabar de donar-li la mà, Rubido tracta de tornar al seu seient però al no trobar-lo, cau de cul a plató. Finalment, no es va haver de lamentar cap dany físic.