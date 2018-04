'Asturias, patria querida' triomfa a 'The Voice' Austràlia

Es diu Oskar Proj i acaba de deixar al·lucinat tot un continent amb una interpretació molt personal i plena de sensibilitat de l' "Asturias, patria querida" al programa "The Voice" d'Austràlia. La va cantar en espanyol, amb la única ajuda de la seva guitarra, davant la mirada entusiasmada dels seus pares i germanes i deixant bocabadats als membres del jurat.

És una història de pel·lícula. Oskar Proj, tot just un noi ple d'energia (i valentia), va pujar a l'escenari i va començar a cantar en l'audició a cegues (el format és idèntic al de "La Voz" a Espanya). En els rètols de la televisió australiana es llegia: "Asturias, patria querida. Tradicional".

Va captivar els coaches

Als primers compassos, un dels quatre coaches, Joe Jonas, es va girar. De seguida ho va fer també Delta Goodrem, una cantant, pianista i compositora molt famosa a Austràlia, que al final "fitxar" a Troy per al seu equip i que fins i tot va arribar a emocionar-visiblement en un moment de la interpretació d'Oskar, que té arrels asturianes.

Una història entendridora

Ell ho explica així al seu compte de Facebook: una de les seves àvies va néixer a Astúries "i el meu increïble pare" va ser l'encarregat de traduir una lletra que requereix més detalls per part del cantant. I Oskar Proj escriu: " 'Astúries, patria querida' és l'himne d'Astúries, que es troba al nord d'Espanya, on va néixer l'àvia ... És una cançó d'amor, i compara l'amor que un jove té per la seva pàtria amb l'amor que sent per una bella morena ... Un dia veu la flor més bonica a la part alta d'un arbre i decideix enfilar fins a la seva copa per donar-la a la seva estimada, i si ella col·loca la flor al seu balcó perquè tots la vegin, ell sabrà que ella també l'estima ".

L'explicació és bella, però la interpretació posa la pell de gallina, especialment als asturians. La seva cançó dura poc més de dos minuts i acaba amb un parell d'aguts molt aconseguits i amb el públic bolcat.

La seva àvia, pel que sembla, té problemes de memòria i la família busca reforçar-la a través de l'emoció. Després de la seva actuació, Oskar va escriure en el seu compte de Facebook: "Sóc molt afortunat d'estar envoltat de la meva gran família i dels meus amics, sense ells mai hagués somiat amb aconseguir alguna cosa com això".

La seva és una versió reduïda i personal de l'himne asturià. A Youtube desenes de milers de persones van felicitar ahir per la seva valentia i la seva veu.