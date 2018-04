Per què balla com un boig Anthony Hopkins?

Què li passa a Anthony Hopkins? Aquesta és la pregunta que milions d'usuaris de Twitter s'han fet després de veure el pertorbador vídeo que l'actor britànic ha publicat al seu compte oficial. Un clip de tot just mig minut de durada en el qual l'actor britànic, de 80 anys, es posa ballar com un posseït al ritme de 'Hopkins: The Plaza', una de les cançons composta per l'actor juntament amb Michael Seal i l'orquestra simfònica de Birmingham.





This is what happens when you´re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 de abril de 2018

El protagonista de 'Nixon', 'Amistat' o 'El silenci dels anyells'que farien empal·lidir el mateix Hannibal Lecter amb una frase que explica les raons d'aquest enigmàtic vídeo. "Això és el que passa quan hi ha molta feina i poca diversió ...", escriu Hopkins que fa així l'ullet a la mítica frase de 'La resplendor' "molta feina i poca diversió fan de Jack un tipus avorrit". Una referència amb la que volia homenatjar Jack Nicholson, que acaba de fer 81 anys.Aquesta sembla l'explicació més plausible al vídeo, després de diverses teories dels internautes. Moltes de les quals intenten buscar la vinculació entre el clip de Hopkins i l'estrena de la segona temporada de 'Westworld', la sèrie de ciència ficció de HBO la primera tanda va protagonitzar ... i en la qual no s'espera que hi reapareixi.