Marià Casals: el berguedà més «influent» segueix trencant barreres

L'influencer gironellenc Marià Casals segueix en auge i el seu nom no para de ressonar. El jove berguedà té més de 245.000 mil seguidors a la xarxa social Instagram i la seva imatge continua fent-se més i més popular. Com a mostra, fa pocs dies Casals va visitar el popular festival nord-americà de música i art Coachella 2018.





Anunci Nocilla

Videoclip Becky G

El Corte Ingés

Si vas por madrid centro me puedes encontrar???? pic.twitter.com/ZpjX9Kxp63 — Marià Casals (@MCasalss23) 10 de maig de 2018

Sir Elvis Brand

Canal de Youtube

Casals no para quiet i segueix complint somnis. Recentment ha llançat, Sir Elvis Brand, i també el seuD´aquesta manera,. La seva presència a les ràdios o a les televisions és ja una constant.A continuació repassemi els seus marges d'actuació per a aquells que encara no el coneixen:Marià Casals protagonitza. Junament amb les influencers femenines @lptrevijano i @carla_dipinto. El gironellenc apareix sovint a la petita pantalla amb aquest anunci.Aquest va ser el punt d´inflexió en la seva carrera com a Influencer.de l´artista internacionali la seva popularitat va augmentar com l'escuma.Marià Casals no només aparèix a la televisió o als vídeos de Youtube. Si camines per Madrid aquests dies, el pots veure en grans dimensions en un anunci deSi segueixes a Marià Casals, sabràs que el seu gosset és importanissim per a ell. Tant és així, queA la següent pàgina web pots trobar tots els seus productes: https://sirelvisbrand.com/ L´últim pas de l´expansió de Marià Casals en el panorama influencer mundial ha estat. Tot i que de moment hi ha pocs vídeos,seguir-se aproximant als seus seguidors: https://www.youtube.com/channel/UCSXjc3tspu4vhCYaYLO4_ZA