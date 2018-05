El Rubius deixa Youtube per problemes d'estrès i ansietat

És el youtuber més famós d'Espanya, encara que això no el fa estar exempt de caure en moments de davallada com tots els mortals. Rubén Doblas Gundersen, més conegut com El Rubius ha anunciat que deixa per un temps el seu canal de Youtube després de patir grans pics d'ansietat.

«Sóc una muntanya russa d'emocions i ho intento tapar tot amb humor. Tinc ratxes bones i ratxes dolentes. Últimament no m'estic trobant molt bé i m'està costant cada vegada més posar-me davant de la càmera i gravar vídeos i fer directes com sempre he fet, durant aquests últims set anys», diu el jove, que atresora gairebé 30 milions de seguidors a Youtube.

«Cada vegada sento més i més pressió i cada vegada em poso més nerviós i em costa més respirar. Em venen baixons. En alguns directes me n'he hagut d'anar perquè notava que em desmaiava. Era per l'ansietat de ser la millor versió de mi el 100% de les vegades que estic en càmera», assegura.

El Rubius, que porta set anys a les xarxes i que s'ha convertit en un dels yotubers més reconeguts del país, ha volgut ser sincer amb els seus seguidors amb un vídeo en què ha donat pinzellades i explicacions del que li passa: «Últimament em paro a pensar per què ho veig tot tan negatiu i desastrós i crec que és una cosa que porto arrossegant durant tots aquests anys i cada vegada ha anat a més, el tema de cada vegada tenir més pressió, que hi hagi més gent opinant sobre tu ... cada vegada faig coses més grans i intento fer-ho el millor possible».

«Hi ha una expressió noruega que és 'picar contra la paret', que és quan no pots més i has caigut en el més profund. La pressió ha anat augmentant i el meu cap ha dit prou: 'Necessites descansar' perquè si no explotaré i no t'agradarà una merda. Estic lluitant cada dia amb aquests dimonis que tinc al meu cap. Em cal anar-me'n una temporada i desconnectar de tot això», comenta el youtuber.

Malgrat tot, el jove ha confirmat als seus seguidors que marxa per sempre i que tornarà per seguir fent el que fins ara més li agradava. «Vull estar aquest estiu tranquil i centrant-me en la meva salut mental. És una pena deixar de fer vídeos però em tornareu a escoltar. Ens veurem molt aviat».