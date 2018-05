'Muslona', el hit de Glitch Gyals després 'Cómeme el dónut', eliminat de 'Factor X'

Jirafa Rey i La Pili van tornar a 'Factor X' després del seu viral hit 'Cómeme el dónut'. Els concursants van tornar a demostrar el seu gran sentit de l'espectacle i van generar les rialles tant del jurat com del públic amb la cançó 'Muslona'.

En aquesta ocasió no van tenir la mateixa fortuna i van quedar eliminats del programa. Xavi Martínez va considerar que els concursants no mereixien un espai al 'talent show' tot i «defensar una causa meravellosa», assenyalant que havia de ser honest amb la professió.

No obstant això, Risto Mejide no va entendre la decisió: «Feia molt temps que no m'ho passava tan bé en una actuació», va reconèixer.