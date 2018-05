La clatellada de Quim Torra a José Zaragoza a Twitter

El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha demanat disculpes al president de la Generalitat, Quim Torra, per un missatge a Twitter en què per error l'acusava de citar al mariscal col·laboracionista francès Philippe Pétain en un tuit sobre Lleida. I és que el socialista s'ha endut una clatellada del President i els retrets d'un bon grapat d'usuaris d'aquesta xarxa social.



Tot va començar amb Torra publicant un missatge breu quan es dirigia, aquest diumenge a l'Aplec del Cargol Lleida. "Arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir", va escriure.





Arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 27 de maig de 2018

Torra citando a Petain, el Presidente de la Francia colaboracionista. En su línea xenofoba. Vergüenza que sea el President. pic.twitter.com/iLvpSGbgCN — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 27 de maig de 2018

Sr. Zaragoza, és que no m´ho puc creure de debò. La cita és Màrius Torres i La ciutat llunyana:



"Ara que el braç potent de les fúries aterra

la ciutat d'ideals que volíem bastir,

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,

Pàtria, guarda'ns: la terra no sabrà mai mentir." — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 27 de maig de 2018

Té raó, quan un es confon s'ha de demanar disculpes. Li demano disculpes. — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 27 de maig de 2018

