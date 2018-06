L'olor corporal d'un home provoca l'aterratge d'emergència d'un avió

Vòmits i desmais. Això és el què va provocar l'olor corporal d'un home a altres passatgers d'un vol entre Amsterdam i Gran Canària i que va obligar al capità de l'aparell a realitzar un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Faro.



L'avió era un Boeing 737 de la companyia holandesa Transavia Airlines, segons informa el diari britànic Mirror. Els testimonis van dir que l'home "feia pudor com si no s'hagués banyat durant setmanes" i tot i que la tripulació va intentar posar-lo en quarantena en un lavabo de l'aparell, finalment el capità va decidir desviar el vol "per raons mèdiques" a l'esmentada ciutat portuguesa.





Transavia #HV5666 diverted to Faro after a man´s body odour caused passengers to vomit https://t.co/fqK5VzuRok — AIRLIVE (@airlivenet) 31 de maig de 2018