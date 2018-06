Un pitbull salva a la seva família d'un incendi a Califòrnia

Que el gos és el millor amic de l'home és una cosa que se sap des de fa temps, però això no vol dir que la seva fidelitat i els seus actes no deixin de sorprendre'ns. Aquest el cas de Sasha, una pitbull de tan sols vuit mesos que s'ha convertit en tota una heroïna després de salvar la seva família d'un incendi.



L'animal dormia al jardí de la casa familiar quan es va adonar que a l'interior de l'habitatge hi havia foc. Va ser llavors quan Sasha va començar a colpejar i esgarrapar la porta de la casa fins que es va despertar la seva propietària.





8-month-old pit bull Sasha is being hailed a hero by her family after the pup alerted them that the home next door was on fire early Sunday morning. Hear from the family at 5 on @FOX40 pic.twitter.com/yzZTQSm3Dn