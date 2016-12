Les estacions d'esquí nòrdic diuen prou al pas sense control dels quads

Les estacions d'esquí nòrdic han dit prou. Els seus gestors estan cansats d'haver de combatre molts caps de setmana contra la intrusió de conductors de quads per les pistes, que generalment han estat treballades i marcades per poder facilitar l'esquí als aficionats.

Un incident a Arànser durant el pont de la Puríssima ha fet vessar el got de la paciència dels gestors de les estacions davant una problemàtica que fa anys que s'arrossega: la impunitat amb què les caravanes de quads circulen per camins i senders, siguin o no adaptats al pas d'aquests vehicles de quatre rodes. L'Ajuntament de Lles ha anunciat que farà complir estrictament la normativa municipal i que aplicarà multes de més de 300 euros per als conductors que no respectin els senyals. De fet, ja ha posat més d'una sanció, segons ha avançat el mateix alcalde de Lles, Andreu Grau.

Els responables de l'estació d'esquí d'Arànser i de l'entitat Tot Nòrdic, que agrupa totes les estacions d'esquí de fons del país, han alertat que aquesta problemàtica fa massa temps que no es resol i han avisat que posa en perill la seguretat dels esquiadors i usuaris de les estacions d'esquí. Des d'aquestes instal·lacions han alertat que la situació és extensible també a altres vehicles com ara els buguis o cotxes tot terreny, molts propietaris dels quals passen per on els ve de gust sense tenir en compte les normatives municipals i les restriccions de pas. El cap de setmana passat, una comitiva formada per tres buguis procedents d'Andorra van entrar a l'estació d'Arànser i van circular per sis quilòmetres de pistes marcades. Els responsables del camp de neu van avisar els agents rurals i els Mossos d'Esquadra, que van aixecar una acta de l'incident. Els gestors d'Arànser denuncien que els conductors dels buguis van fer cas omís de la senyalització.

L'acalde de Lles de Cerdanya, terme municipal on hi ha les pistes nòrdiques de Lles i Arànser, ha apuntat que «nosaltres tenim els accessos a la muntanya tancats des de l'1 de novembre fins a l'1 de maig i,per tant, entrar-hi està prohibit per la normativa que vem aprovar fa anys tots els ajuntaments amb les pistes d'esquí de fons». L'alcalde ha remarcat que «ja hem posat més d'una multa a gent que passa per on no pot fer-ho o gent que aparca on no es pot». Grau ha lamentat que sovint fins i tot els trenquen les cadenes i ha avisat que faran complir les prohibicions.