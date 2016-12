La Grossa de Nadal passa de llarg a Puigcerdà i Solsona, que només pessiguen terminacions

Tranquil·litat absoluta pels carrers de Solsona i Puigcerdà, aquest matí. D'una banda, l´administració de Lluís Gil de la capital cerdana ha viscut el sorteig a l´expectativa però amb calma i no ha estat fins el punt de les 12 - quan el primer premi ha aterrat tot sencer a Madrid - que no s'ha esvaït l´esperança. Al final els propietaris de l´administració de Puigcerdà han vist com la sort de la Grossa passava de llarg, per bé que ha acabat deixant un pessic molt benvingut en terminacions.

El número 13 amb què acabava la grossa «és sempre un dels més buscats i no el teníem», lamenta Gil. Tot i així, han tingut sort amb la terminació del segon premi, acabat en 36. «Amb aquesta terminació sí que hem venut uns quants dècims, la gran majoria per guixeta», apunta també Lluís Gil.

Al final, sumant-hi els pessics de la menudalla i les terminacions, l´administració hauria repartit més de 700.000 euros.

La sort també ha passat majorment de llarg de l´administració número 2 La Vinya Boja de Solsona, situada al cèntric carrer del Castell. L´ambient era el d´un dia qualsevol a l´administració del Solsonès. Així, els responsables hi explicaven que la rifa de Nadal només hi havia deixat un grapat de diners en premis menors.

En aquesta administració havien venut dècims amb la terminació «3», últim número de la Grossa. Per això, entre aquests dècims i la menudalla, podrien haver-se repartit al voltant d´uns 63.000 euros. «Potser serà més quan haguem repassat del tot els números dels premis petits», va comentar Verònica Malpartida, empleada de l´administració solsonina, l´única de la ciutat.