Puigcerdà revaloritza les cases el 8% 30 anys després de l'última revisió

Les cases, pisos i finques de Puigcerdà augmentaran el 8% el seu valor cadastral, la qual cosa farà incrementar en aquest percentatge l´Impost de Béns Immoble (IBI) que han de pagar els veïns. Aquesta pujada, però, seria la xocolata del lloro si la capital cerdana hagués de fer l´actualització real de totes les propietats en data del 2016, ja que l´última revisió general del cadastre la va fer l´any 1986, fa trenta anys.

L´Ajuntament s´ha acollit a una revisió automàtica oferta pel ministeri d´Hisenda que limita l´augment al 8% per, d´aquesta manera, permetre als municipis amb els cadastres més antics anar-se actualizant de mica en mica. Res no assegura a l´Ajuntament, però, que l´estat no l´obligui algun dia a actualitzar de cop el valor de les finques, la qual cosa comportaria «duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o sextuplicar el valor de les cases... podria arribar a passar això», segons ha alertat l´alcalde, Albert Piñeira. El cap de l´executiu local ha considerat que «ens oposem ara a fer una revisió general del cadastre de Puigcedà perquè la situació econòmica general ho desaconsella, no és el moment de penalitzar molt la gent amb l´IBI, apostem per una contenció fiscal».

Amb tot, l´augment del 8% del valor de les finques comportarà un increment en la recaptació que fa el consistori en concepte d´IBI. En aquest sentit, Piñeira ha avançat que, a falta de tancar els números exactes, l´ingrés suplementari municipal en aquest concepte se situarà al voltant dels 200.000 euros respecte al que ha recaptat aquest any. A fi de no fer pagar més als veïns, l´equip de govern ha previst no apujar el tipus amb el qual calcula l´impost municipal, que es mantindrà en l´1,081. L´alcalde ha argumentat que «en tot l´estat hem estat 2.452 ajuntaments els que ens hem acollit a la revisió automàtica, els que teníem una revisió anterior al 2004 ens l´han actualitzat a l´alça amb aquest 8%... això vol dir que continuarem tenint els valors desfasats, però una mica menys».

«En els pròxims anys, no»

Albert Piñeira ha avançat que no té la intenció de fer aquesta revisió general del cadastre «en els pròxims anys», de manera que l´Ajuntament anirà arrossegant el cadastre desfasat fins que no hi hagi més remei: «entenc que de moment el Cadastre no ens hi obligarà i respectarà l´autonomia municipal...», ha apuntat l´alcalde de Puigcerdà.