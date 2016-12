La Cerdanya atribueix als estiuejants els mals percentatges en reciclatge

La Cerdanya és a la cua de les comarques que menys reciclen del país amb un percentatge del 22,5% de brossa triada, segons va quedar palès la setmana passada en l'anàlisi anual de l'Agència de Residus. L'Alt Urgell té un índex de separació del 47,4%, amb el qual se situa capdavantera al rànquing. Des de la Cerdanya han avisat, però, que cal llegir la lletra petita d'aquests resultats per constatar que els cerdans no són més bruts que la resta de catalans sinó que és el factor turístic i de les segones residències el que frena els nivells de reciclatge.

El president del Consell Comarcal i alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha remarcat que «cal llegir els resultats adequadament perquè tenim unes característiques diferents; el turisme distorsiona les dades, com també passa a l'Empordà». Per a Moliner, que apunta que «de totes maneres hem de millorar», la divisió de les 1,8 tones de brossa que es genera a la Cerdanya no es pot fer pels prop de 18.000 veïns habituals, sinó pels centenars de milers que la visiten habitualment. En aquest sentit, la Cerdanya pot tenir en un dia de màxima afluència turística unes 120.000 persones, comptant veïns, segons residents, turistes allotjats i turistes de dia, segons les forces de seguretat.

El president del Consell ha apuntat que la comarca treu mala nota en la separació de la fracció orgànica, però que la treu bona en la separació del vidre i el cartró. En aquest sentit, Moliner ha argumentat que «en el cas dels segons residents, costa més... és possible que una persona que ha vingut a esquiar el cap de setmana, a l'hora de marxar estigui pensant en tot excepte a separar la brossa...»

Un altre dels factors que dificulten la recollida de la fracció orgànica a la Cerdanya és el fet que ha de transportar-la a Montferrer: «a sobre no ens ajuda el fet que hem de portar la brossa orgànica a cinquanta quilòmetres i que, a diferència del vidre o el cartró, no és una brossa que es pugui emmagatzemar per fer transports de més volum». Davant d'aquesta situació, alguns ajuntaments de la vall s'han unit per coordinar la recollida orgànica. És el cas d'Alp, Bolvir, Ger i Fontanals. També recullen part de l'orgànica Bellver i Puigcerdà, segons ha enumerat Moliner. Meranges té un sistema d'autogestió. En aquest apartat, les administracions locals de la vall han prioritzat sempre la recollida entre els grans productors que entre els veïns, l'assignatura pendent a la Cerdanya.