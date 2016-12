Obren la via diplomàtica pel trasllat de morts francesos

L'hospital transfronterer de la Cerdanya ha elevat una demanda als representants polítics d'una banda i l'altra de la frontera per tal que els governs de Madrid i París s'acullin a una llei europea que permetria solucionar de cop les actuals complicacions del trasllat de difunts francesos.

L'eliminació de les costosos i farragosos tràmits de repatriació internacional de cadavers és un dels principals entrebancs que no ha pogut resoldre la direcció de l'hospital des de la seva obertura. La solució, però, no tan sols existeix sinó que l'estat espanyol ja l'ha posat en marxa a Portugal. L'any passat els governs de Madrid i Lisboa van signar un acord pel trasllat de cadavers de les zones frontereres que converteix l'operació en local i, doncs, es pot fer amb els protocols habituals. El director de l'Hospital de Cerdanya, Francesc Bonet, ha explicat que «la nostra voluntat és que s'arribi un acord entre les ambaixades per tal que no considerin els casos concrets de la Cerdanya com repatriació funerària sinó que sigui un simple trasllat... no té sentit considerar repatriació portar un decés d'aquí l'hospital de Puigcerdà fins a la Guingueta d'Hix». Des de l'hospital són conscients que la única dificultat d'aconseguir activar l'acord és arribar a les autoritats sanitàries superiors de l'estat francès i convèncer-les. Per això una de les vies que ha activat la direcció del centre és el senador cerdà i alcalde d'El Soler, François Calvet. Des de l'hospital han explicat que els mateixos usuaris de l'Alta Cerdanya ho han demanat també a Calvet perquè activi l'acord. Francesc Bonet ha remarcat que «aquí la nostra funció ha de ser la de catalitzadors de la demanda; hem d'insistir per recordar als estats que en les zones frontereres d'Europa això ja està resolt... en feines anteriors he treballat en trasllats entre Holanda i Alemanya, on aplicaven un acord perquè es pogués passar d'un estat a l'altre sense problemes». El director de l'hospital ha remarcat que faran tot el possible perquè aquesta problemàtica quedi resolta durant el 2017. Els casos més greus són els de defuncions sobtades, en què ni l'hospital ni les famílies poden preveure les exigències burocràtiques que es trobaran per tornar el difunt a l'estat francès. Pels pacients terminals, l'hospital ofereix la possibilitat d'un trasllat en vida a un equipament sanitari situat a Err.