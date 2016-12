Tanquen prats de Guils als excursionistes i al bestiar per protegir una planta en perill

La Diputació de Girona, l´Obra Social de La Caixa i el grup de flora amenaçada de la Delegació de la Garrotxa-Institució Catalana d´Història Natural han tancat un perímetre forestal al terme de Guils per preservar la genciana d´aiguamoix (Gentiana pneumonanthe). Es tracta d´una espècie de flora amenaçada i protegida que en aquesta part dels Pirineus es troba al municipi de Guils, en prats catalogats com a hàbitats d´interès comunitari (HIC). La genciana d´aiguamoix fa flors blaves i verdes i és l´aliment d´algunes erugues.

A través d´un projecte que alhora ha permès donar feina a treballadors en atur i l´actuació ha consistit, entre altres mesures, a protegir la planta del perill del pas de bestiar i excursionistes tancant amb fil elèctric una zona on hi ha plantacions protegides. Igualment, també se n´han recollit i conservat llavors i s´han establert protocols de germinació i obtenció de planta adulta en viver controlat per si acaba desapareixent del medi natural. En una altra línia d´actuació, els experts de la Institució Catalana d´Història Natural han coordinat un treball de conscienciació amb propietaris forestals i ramaders de la zona així com administracions locals i comarcals perquè se sentin seva aquesta planta i s´impliquin en la seva protecció. En aquesta línia, «s´han fet tres acords de custòdia per implicar els ens locals i els propietaris privats en la conservació de les espècies i els seus hàbitats, incloent-hi un compromís de continuïtat de les accions de conservació dutes a terme durant els propers deu anys», segons han explicat des de l´entitat.

Les tres institucions també han col·laborat per augmentar el grau de protecció d´un insecte que habita l´estany de Tartarès de Malniu. Es tracta de la libèl·lula Coenagrion hastulatum, l´hàbitat de la qual està degradat a causa de l´alta presència d´excursionistes a la zona. Aquesta actuació ha permès redefinir el traç del camí que voreja l´estany i ordenar la xarxa de camins, els quals provocaven una forta pressió sobre el seu hàbitat, i posen en un risc elevat la supervivència de les poblacions amenaçades. Les dues actuacions proteccionistes a la Cerdanya han suposat una inversió de 23.000 euros.