El Govern premia una entitat cerdana pel foment de la salut entre els no esportistes

La Fundació Catalana per a l´Esport, sota l´aval de la Secretaria General de l´Esport, ha atorgat un guardó a l´entitat Nordic Walking Pirineus, amb seu a Puigcerdà, per la seva tasca en favor de la promoció dels hàbits de salut, principalment entre les persones no esportistes. La fundació ha entregat la primera edició del guardó a l´entitat cerdana en la categoria de Foment i difusió dels hàbits esportius.

El guardó valora «l´impacte i originalitat d´aquelles iniciatives i projectes de promoció d´hàbits esportius en el conjunt de la nostra societat, especialment per a la formació de persones actives entre els col·lectius infantil i tercera edat, com a instrument essencial de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes», segons estipulen les bases de la convocatòria. En aquest sentit, l´activitat de Nordic Walking Pirineus ha coincidit amb les bases del premi perquè des de la seva creació ja ha engrescat unes 9.000 persones de la Cerdanya, l´Alt Urgell i el Pirineu en general en la pràctica de la marxa nòrdica.

Ja no és estrany veure veïns caminant de pressa als afores dels pobles ajudats amb dos bastons. Són els nous practicants d´un esport que ajuda principalment nens i avis a mantenir els hàbits primordials de salut. L´entitat es va presentar a la convocatòria amb el projecte «Marxa nòrdica i senderisme: activitat física de base en la promoció d'hàbits esportius i saludables en la societat catalana. Programes i incidència social», que s´ha estès al territori i ha beneficiat tant veïns com turistes, a partir de set programes: Marxa nòrdica en els parcs de salut de la Cerdanya, Cicle de xerrades formatives a les escoles, programes formatius per a la població i per a professionals de l'esport i de la salut, Cerdanya Senderisme de Salut, Cerdanya Activa, i Vacances en Família. El seu responsable, Jordi Pau Caballero, s´ha mostrat molt content pel guardó: «volem agrair als membres del comitè avaluador de la primera edició dels Guardons de l'Esport, i a la Fundació Catalana per a l'Esport, aquesta distinció, així com mostrar la nostra gratitud i reconeixement als diversos instructors i col.laboradors, participants de les activitats, i entitats col.laboradores, pel seu granet de sorra».