Kepa Junkera grava un disc amb els alumnes de l'Escola Folk del Pirineu

La feina que fa diàriament l´Escola Folk del Pirineu ensenyant a tocar els instruments tradicionals com l´acordió o el violí als nens, i també adults, de les valls a través de programes com Folk a l´Escola dóna avui el seu fruit amb incursions al mercat discogràfic de més prestigi. El músic basc de renom internacional Kepa Junkera ha triat els alumnes de l´Escola Folk per participar en l´enregistrament d´algunes de les cançons que formaran part del seu pròxim disc.

La proposta de Junkera ha permès a una quarantena de nens i nenes de la Cerdanya, l´Alt Urgell i els Pallars participar en dues sessions d´assaig i una de gravació als estudis d´Arsèguel. En la jornada d´enregistrament, celebrada dimecres a la tarda, els joves músics van tenir contacte directe amb l´acordionista basc. Per a molts d´ells va representar la consecució d´un petit somni, i una bona part van marxar de la jornada de treball amb fotos i discos signats per l´ídol de l´acordió diatònic. Els prop de quaranta joves, d´entre set i divuit anys d´edat, van interpretar i enregistrar dos temes, El pardal i El xotis d´en Jaume Xic, que formaran part d´un treball que Kepa Junkera vol dedicar a la cultura dels Països Catalans. Els joves intèrprets del Pirineu van acompanyar el músic basc amb acordions diatònics, violins, percusions i cantant.

La jornada de treball de dimecres pels carrers i estudis d´Arsèguel també va incloure l´enregistrament d´imatges per a la confecció d´un documental que acompanyarà el disc. La previsió de l´equip del músic de Bilbao és que el treball es publiqui durant aquest pròxim 2017 o a l´inici del 2018.

El responsable de l´Escola Folk del Pirineu, Tito Pelàez, ha explicat que per a l´entitat pirinenca representa una gran satisfacció que músics de gran renom com Junkera gravin amb els alumnes, la qual cosa també evidencia el nivell que tenen. Pelàez s´ha mostrat molt content de poder participar en projectes com aquest que alhora demostren la feina ben feta que fa l´Escola Folk en la recuperació de la cultura tradicional.