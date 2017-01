El Consell Comarcal cerdà insta els veïns a aprofitar el forfet per a resident

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha fet una crida a través dels seus portals a la xarxa a tots els aficionats a l'esquí residents a la vall que tramitin el forfet especial de temporada. A partir dels acords entre les estacions i el Consell, els cerdans poden accedir a preus especials.

En el cas de la Molina, els preus són de 25 euros per als nens menors nascuts a partir del 2010; de 112 euros per als nens d'entre 7 i 16 anys; de 320 euros per als joves d'entre 17 i 25 anys; i de 410 per als adults d'entre 26 i 64 anys. A partir del dia onze de gener, els preus dels forfets de residents per a infants i júniors passen a ser de 70 euros.

Pel que fa al forfet Alp 2.500, que dóna accés a les pistes de la Molina i Masella, els preus són de 40 euros per als menors nascuts a partir del 2010; de 265 euros per als nens nascuts entre el 2005 i el 2009 i per als joves nascuts entre el 1999 i el 2004; de 450 euros per als joves nascuts entre 1991 i 1998; i de 525 euros per als adults nascuts abans del 1990. Els forfets es poden tramitar al Consell Comarcal.