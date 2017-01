La Generalitat aporta 3,5 milions a l'Hospital de la Seu per ajudar-li a pagar el deute

La Generalitat aportarà de forma extraordinària 3,5 milions d'euros en tres anys a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell per tal que aquesta li pugui acabar de retornar la bestreta de 4,5 milions d'euros que li va fer l'any 2010. El conseller de Salut, Toni Comín, ho ha anunciat durant una visita que ha fet aquest dimarts a l'Hospital de la Seu durant la qual s'ha reunit amb el Patronat del centre. El conseller ha remarcat que "no és una condonació del deute, sinó una aportació extraordinària". Comín ha assegurat que "el que fem és recompensar l'esforç que ha fet el centre implantant el pla de viabilitat". En aquest sentit el conseller ha explicat que per segon any consecutiu el centre ha pogut "quadrar els seus comptes" i per tant l'aportació que es fa és perquè "segueixi amb el seu pla de viabilitat".

L'Hospital de la Seu ha tancat dos exercicis seguits, el 2014 i el 2015, d'ençà que es va començar a implantar el pla de viabilitat, en positiu. Aquest esforç s'ha vist ara recompensat amb una aportació extraordinària per part del Govern. Comín ha apuntat que "un cop l'hospital és capaç de quadrar els comptes havíem de buscar la manera d'evitar que el crèdit dificultés l'acció de l'Hospital".

Per aquest motiu, ha explicat el conseller, s'ha buscat la forma de compensar l'esforç del centre i dels seus professionals i finalment la millor solució ha estat una aportació extraordinària d'un milió d'euros durant tres anys, 2016, 2017 i 2018, per tal que l'hospital pugui tornar els 3,5 milions d'euros que deu a la Generalitat. Comín ha afirmat que "és una gran notícia no només per a l'Hospital, sinó també per a la Seu, i per a tota l'àrea d'influència del centre".

Aquest deute es va adquirir en una bestreta de 4,5 milions d'euros que va fer el Govern l'any 2010 per tal que l'Hospital pogués seguir funcionant. D'aquests 4,5 milions el centre ja n'ha retornat un a la Generalitat i per tant en resten tres per tornar.