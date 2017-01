Un institut de la Seu d'Urgell instal·la càmeres de videovigilancia a les aules

La notícia de la col·locació de càmeres de videovigilància a algunes aules de l'Institut Joan Budrieu de la Seu d'Urgell ha agafat per sorpresa al Departament d'Ensenyament ja que aquesta mesura encara no s'ha notificat als serveis territorials d'Ensenyament. Fonts del departament han indicat que aquest centre no és massa conflictiu i abans d'arribar a aquesta mesura s'han d'esgotar totes les altres vies. El centre argumenta que les càmeres s'han posat a petició de l'equip docent per la conflictivitat de determinades aules. Ensenyament demanarà a l'Institut que expliqui les causes que justifiquen la mesura donat que la tendència del departament és el contrari i si s'arriba a aquesta situació, seria per un cas ''molt excepcional''.

Les càmeres estan instal·lades però no en funcionament perquè encara no s'ha notificat als serveis territorials d'Ensenyament, que són els encarregats de veure si compleixen la normativa, conèixer l'objectiu concret de la mesura i comprovar si aporta més beneficis que intrusisme i si la proporció de la mesura és l'adequada.

La col·locació d'aquestes càmeres també requereix un consens de tots els afectats; professors, alumnes i en cas de ser menors, també dels pares.

De tota manera, fonts d'Ensenyament insisteixen que hi ha alguns centres amb càmeres a l'exterior però que no es tracta d'una mesura que es vulgui potenciar. "El que sí que hi ha d'haver als centres són mesures de convivència entre els infants i joves", apunten.

Aquest sistema de vigilància, que des de fa anys funciona a l'exterior del centre, en passadissos i espais comuns, s'ha ampliat a les aules per evitar que es facin malbé materials informàtics i tecnològics. Des de la direcció del centre s'ha detallat que d'ençà que hi ha videovigilància s'han reduït les bretolades i s'han pogut aclarir les causes de baralles o conflictes entre alumnes. En aquest sentit, ha apuntat que "moltes vegades són els alumnes els que demanen la visualització de les càmeres". Tots els dispositius de gravació que hi ha al centre estan indicats amb un cartell perquè els alumnes sàpiguen que se'ls grava en tot moment.

L'IES Joan Brudieu compta amb un sistema de videovigilància que grava l'exterior de l'institut des de fa anys. Es va instal·lar perquè durant els caps de setmana uns brètols trencaven periòdicament els vidres del centre i hi accedien. La mesura dissuasiva va funcionar i ho han anat estenent a altres punts sensibles com a les aules d'informàtica o al laboratori, on es destrossava material, o directament desapareixia.