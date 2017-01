El masover torna a la Cerdanya residencial

Divendres al vespre arriben a la Cerdanya moltes famílies de Barcelona. Després de les jornades de feina i les dues hores de cotxe, l'entrada a una casa que, com a mínim, fa un mes que és tancada comporta feina. O no. Molts segons residents estan recuperant per a les seves llars la històrica figura del masover, un enllaç a la vall que té cura de la propietat i el benestar de la família i que acaba sent un amic que, fins i tot, informa del temps, l'estat de la neu o si hi ha bolets.

Sota aquesta premissa de confort i confiança, el jove d'Enveig Marcos Rodríguez ha creat l'empresa Masover Cerdanya, que els últims mesos ha vist créixer la cartera de clients; s'ha situat al voltant dels 70 fixos i cap al centenar amb els esporàdics. La fórmula és clara: recuperar el paper que del masover com a persona de confiança dels segons residents a la Cerdanya. Així, el divendres al vespre, quan arriben de nit i amb un fred que pela a la vall, la situació és tota una altra en creuar el llindar: casa calenta, nevera plena, llits preparats, vehicles del garatge a punt, el pati tallat i endreçat com un jardí i aquells petits desperfectes de la llar, arreglats. La fórmula del nou masoverisme 2.0 permet encarregar també productes autòctons per tal que l'estada a la segona residència sigui tan autèntica com sigui possible, amb productes agroalimentaris del Pirineu ben a punt a la cuina. Marcos Rodríguez explica que «el client prototípic és el d'una família amb nens petits que té una casa adossada, que generalment no està subjecta a una administració de finques perquè no té comunitat de veïns».

Per a aquest nou masover, «l'objectiu és el que utilitzem per al nostre eslògan, que nosaltres ens ocupem de la llar i ells gaudeixin del seu temps lliure». Els serveis més contractats són els de neteja i coordinació de manteniment: «com que tenim les claus de les cases veiem el que els fa falta. D'altres ens envien la comanda de la compra, i el divendres, quan passem per la casa a encendre la calefacció, els la deixem a la nevera, d'aquesta manera poden anar a esquiar ben d'hora i dinar quan tornin de les pistes. Tot els és més fàcil». A mesura de tractar amb els clients, es va establint amb el masover una relació personal que, com aquells precursors històrics de fa dos segles, ratlla l'amistat: «si que et deixin la clau ja és una gran mostra de confiança, al final t'acaben demanant uns productes concrets i preguntant quin temps fa, com està la neu o si hi ha bolets al bosc. Es crea una relació personal com la dels antics masovers». L'empresa Masover Cerdanya ja dóna feina a cinc persones de manera permanent i a una vintena de forma puntual. Marcos Rodríguez remarca que «intentem donar un servei de qualitat i professional, amb tots els treballadors assegurats i, per exemple, el personal de neteja són empleats que tenen experiència en hotels i saben com han de deixar-ho tot».

La nova masoveria és un fenomen a l'alça que si no fa una empresa especialitzada com la de Marcos Rodríguez la fan jardiners, encarregats d'immobiliàries o treballadors de la neteja pel seu compte.