IES Joan Brudieu de la Seu retira la càmera instal·lada dins d'una aula

L'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell ha emès aquest dilluns al matí un comunicat anunciant que "retirava la càmera de videovigilància instal·lada dins d'una de les aules i que encara no havia entrat en funcionament". Fonts del centre educatiu han manifestat que per part del centre no es faria cap altre tipus de declaració que el comunicat en el qual es justifica els motius pels quals es retira la càmera. Segons el centre "l'enrenou" al voltant de les càmeres "no ajuda" a la imatge de "bona convivència" de la comunitat educativa i ofereix "una visió" contrària a la realitat quotidiana que es viu. Des del departament d'Ensenyament es va demanar al centre que justifiques el motiu pel qual instal·lava càmeres a dins les aules, ja que aquesta ha de ser una mesura "molt excepcional". Tal com va avançar l'ACN el centre va instal·lar videovigilància en una aula a petició de l'equip docent.

Les càmeres havien estat instal·lades però no en funcionament perquè encara no s'havia notificat als serveis territorials d'Ensenyament, que són els encarregats de veure si compleixen la normativa, conèixer l'objectiu concret de la mesura i comprovar si aporta més beneficis que intrusisme i si la proporció de la mesura és l'adequada. La col·locació d'aquestes càmeres també requereix un consens de tots els afectats; professors, alumnes i en cas de ser menors, també dels pares.

Aquest sistema de vigilància, que des de fa anys funciona a l'exterior del centre, en passadissos i espais comuns, s'ha ampliat a les aules per evitar que es facin malbé materials informàtics i tecnològics. Des de la direcció del centre va explicar a l'ACN que d'ençà que hi ha videovigilància s'han reduït les bretolades i s'han pogut aclarir les causes de baralles o conflictes entre alumnes. En aquest sentit, es justificava que "moltes vegades són els alumnes els que demanen la visualització de les càmeres". Tots els dispositius de gravació que hi ha al centre estan indicats amb un cartell perquè els alumnes sàpiguen que se'ls grava en tot moment.

L'IES Joan Brudieu compta amb un sistema de videovigilància que grava l'exterior de l'institut des de fa anys. Es va instal·lar perquè durant els caps de setmana uns brètols trencaven periòdicament els vidres del centre i hi accedien. La mesura dissuasiva va funcionar i ho han anat estenent a altres punts sensibles com a les aules d'informàtica o al laboratori, on es destrossava material, o directament desapareixia.

Els alumnes es senten "criminalitzats"

Els representants de l'Assemblea d'Alumnes de l'IES Joan Brudieu, Maria Sellés i Adrià Herreros, han mostrat la seva satisfacció per la retirada de la càmera de l'aula per part de la direcció del centre. Sellés ha manifestat que des de l'Assemblea "no estem d'acord" amb la col·locació de càmeres de videovigilància a les aules. En aquest sentit, tant Sellés com Herreros, han coincidit a afirmar que "és una mesura per la qual la direcció vol demostrar la seva superioritat, posant càmeres, gravant-nos, ens sentim cohibits i criminalitzats". Herreros ha matisat que "passem vuit hores a l'Institut i ens graven com si fóssim criminals".

L'Assemblea entén que el centre tingui certes càmeres de vigilància, sobretot a l'exterior o en espais sensibles o amb material valuós on "si és necessari" vigilar, però "no a les aules". Sellés assegura que "no volem ser gravats a les classes ni sentir-nos pressionats".

Els dos representants dels estudiants expliquen que encara no han pogut reunir-se amb la direcció per expressar el seu mal estar, però que esperen poder-ho fer en els pròxims dies. Entre les mesures que han adoptat els estudiants hi ha la col·locació de cartells de protesta al centre, explicant el posicionament i per informar la resta d'alumnes. Tanmateix l'Assemblea no descarta prendre altres mesures si la direcció segueix amb la col·locació de càmeres a les aules.