Territori fa costat a Salvem la Molina i revisarà la replantació de la zona de l'abocador

El Govern de la Generalitat ha decidit implicar-se en el procés de replantació del bosc de la Molina que va acollir un abocador i que el Tribunal Superior de Justícia ja va manar restituir el 2012. El departament de Territori ha confirmat a la plataforma Salvem la Molina a través d´una resolució que té raó en la reclamació que la sentència del TSJC no està plenament executada i ha anunciat que supervisarà tot el procés perquè la zona quedi tal com estava abans que s´hi aboquessin 80.000 metres cúbics de runa.

El Govern considera que, com denunciava la plataforma, el bosc, situat al camí de l´Aigua en una zona propera a les pistes d´esquí, no ha estat replantat com estableix que ha de fer la sentència del TSJC i, per tant, s´ha postulat com a ens supervisor de la futura replantanció d´arbres a través d´un pla de restauració. Veient que el propietari del terreny, les empreses Comercial Immobiliària la Molina i Residencial Sòl i Neu, no complia la resolució del tribunal, la plataforma Salvem la Molina hi va insistir tant per la via judicial com l´administrativa.

La presidenta de la plataforma Salvem la Molina, Núria Martí, ha valorat molt satisfactòriament la resolució del Govern perquè se suma a la pressió que ja de per si mateix exercia la resolució favorable del Tribunal Superior de Justícia: «estem molt contents perquè ja tocava, ja que, diguem-ho així, alguns estaments de la Cerdanya havien fet l´orni sobre la resolució del Tribunal Superior de Justícia, de manera que hem hagut de demanar una execució de sentència fent fotos a la zona perquè veiessin que allò no estava arreglat». Martí ha emfatitzat que es tracta d´un «triomf de la plataforma perquè ara no tan sols tenim la raó des del punt de vista judicial sinó que també des del polític».

Programa de restauració

L´any 2009 la plataforma va denunciar que s´estaven fent abocaments il·legals i moviment de ter-res al camí de l´Aigua. L´espai té un fort pendent que a la part inferior arriba al 45%, amb la qual cosa la deforestació ha comportat un ter-ra inestable quan hi baixa aigua, segons ha denunciat la plataforma. La propietat dels terrenys haurà de presentar un programa de restauració davant de la Direcció General d´Ordenació del Ter-ritori que haurà d´incloure la restitució també de l´orografia natural prèvia als abocaments