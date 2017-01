La Cerdanya busca sectors econòmics que complementin el turisme residencial

La Cerdanya es vol adaptar als nous temps. Catorze anys després de la redacció del seu últim pla estratègic, el Consell Comarcal ha encarregat la redacció d'un nou full de ruta que doni per superat l'anterior model econòmic, basat en la construcció i un turisme estrictament de cap de setmana atret per l'entorn de natura. L'elaboració del nou pla ja s'ha iniciat. Dimarts es va celebrar la primera reunió tècnica perquè estigui enllestit abans d'acabar l'any.

L'objectiu del nou pla estratègic de la Cerdanya és establir les línies bàsiques sobre les quals tant administracions com empresaris han d'enfocar les seves inversions. En aquest sentit, els disset ajuntametns de la comarca, que han donat suport a la iniciativa, volen buscar nous sectors que una anàlisi actualitzada evidenciï com a potencialment viables a la vall. Al Consell són conscients que el turisme i els serveis es mantindran com a pals de paller de la nova economia cerdana les pròximes dècades, però també tenen clar que sectors emergents que no eren forts l'any 2003 ara sí que ho seran. Es tractarà, amb tota probabilitat, de sectors com ara l'agroalimentari o el de l'emprenedoria i el teletreball, segons ha apuntat el responsable de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Roger Molins. Aquest i altres sectors que puguin aparèixer en l'anàlisi han de resultar un complement al turisme, li han de donar més força i autenticitat i, per exemple, han de convertir la vall en un centre de coworking per a treballadors en línia.

El pla estratègic el realitzarà l'empresa especialitzada DL Consultors amb un pressupost de 18.000 euros que aporta el mateix Consell a partir d'una subvenció del Servei d'Ocupació (SOC). El treball inclourà entrevistes a professionals i taules de participació d'entitats, empreses i particulars, que podran opinar sobre el futur econòmic de la comarca. Molins ha explicat que sobre la base d'aquesta anàlisi «es marcaran unes línies que seran clau per al bon desenvolupament i que poden generar treball i riquesa. Del que es tracta és de reduir la dependència de certs sectors per diversificar l'economia».

El pla estratègic del 2003 fonamentava el futur local en la construcció sense preveure la crisi general que es va esdevenir quatre anys després. El treball de camp s'iniciarà el mes que ve amb la creació de les taules de treball, en què es podran implicar estaments públics, privats i socials de la Cerdanya. Molt probablement abans es farà una presentació pública per donar a conèixer el procés i fer-lo el més ampli possible.

Un cop el Consell tingui el nou pla estratègic, el trametrà a ajuntaments i empreses perquè sigui un «paper marc» per actuar, segons ha remarcat Molins.

Un dels motius que ha empès el Consell Comarcal és la reforma de la Llei de Desenvolupament Local, que remarca que els òrgans públics com els consells comarcals tinguin un pla rector darrere de les seves actuacions que les justifiquin i els donin ple sentit.