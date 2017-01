Isòvol pacta amb el bisbat la cessió de la rectoria per fer-hi el local social

L´Ajuntament d´Isòvol ha ideat un pla per poder dotar d´equipament social el nucli d´Isòvol, que és el més petit dels tres que formen el terme municipal, amb Olopte i All. L´equip de govern ha arribat a un acord amb el bisbat d´Urgell per reconvertir l´antiga rectoria en un espai que pugui ser aprofitat pels veïns. L´acord inicial estableix que l´edifici passi a ser de titularitat municipal per un preu simbòlic. Així, el veïns podran gaudir d´un edifici d´ús públic sense haver de construir –el poble està assentat en un pendent estret al costat de la N-260– ni haver de desplaçar-se a algun dels altres dos pobles del terme.

L´acord, que de moment és verbal i més endavant s´haurà de signar, permetrà que l´edifici de la rectoria passi a ser un equipament de titularitat pública local, segons ha explicat l´alcalde d´Isòvol, Pere Oliu. La intenció de l´equip de govern és convertir l´espai de la rectoria en un conjunt que inclogui una pista esportiva i un local social on els veïns es puguin reunir. Oliu ha remarcat que «mai no es pot dir blat fins que és al sac i ben lligat, però tenim un acord per fer-hi un equipament esportiu i un local social».

L´alcalde ha remarcat que «la nostra voluntat és absorbir la rectoria com a equipament municipal». La signatura del conveni s´emmarca en el procés d´aprovació del nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi d´Isòvol. L´equip de govern del PDECat, que hi governa en solitari perquè cap altre partit es va presentar a les eleccions, té com a objectiu equipar els tres pobles amb espais socials que hi millorin la vida i també que en dinamitzin la vida social i econòmica.

En aquest sentit, el nou POUM, que ara ha superat l´aprovació inicial al consistori, preveu la creació d´una zona de desenvolupament econòmic a l´actual zona esportiva d´All. De fet, la pista esportiva existent s´eliminarà per fer-ne una de nova al centre del poble. Així, la nova àrea econòmica s´unirà a l´actual zona de naus per atraure empreses de producció artesana, segons ha explicat Oliu. La intenció de l´Ajuntament és també facilitar la construcció de pisos de protecció oficial a All i Olopte.

Isòvol ja ha aplicat aquesta estratègia d´aprofitament d´espais ja existents altres vegades. És el cas de l´edifici de la rectoria d´All, que també està qualificada com a equipament municipal i que el consistori ha arreglat per convertir-la en oficina de turisme.

L´equip de govern preveu posar en marxa les noves dependències turístiques en les èpoques de màxima afluència de visitants.