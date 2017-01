La Cerdanya impulsa un programa Erasmus local per recuperar camins

Puigcerdà, Llívia i Vilafranca de Conflent, el Soler i Clairà, al Rosselló, s'han unit per impulsar el pròxim estiu un programa Erasmus Plus de Joventut i Esport que permetrà 42 nois dels dos costats de la frontera, repartits al 50%, fer dues estades d'intercanvi en les quals executaran un projecte de recuperació del Camí de Sant Jaume al seu pas per la Catalunya Nord.

El projecte té una subvenció de la Unió Europea per pagar l'estada i el transport, la qual se suma a les aportacions que faran els municipis participants i a la que faran, molt més petita, les famílies dels nois que hi prenguin part. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha presentat aquest divendres el programa en un acte que ha tingut la participació del coordinador del programa, Cedric Corcelette, i del president de l'Associació Cultural de Vilafranca, Durbet Guy. Nova ha remarcat que l'objectiu d'aquest programa Erasmus Plus és que «els joves de les dues bandes de la Cerdanya puguin tenir una experiència d'intercanvi i alhora puguin fer aquest treball de recerca del Camí de Sant Jaume».

El programa el van iniciar l'any passat els municipis de Puigcerdà i el Soler, que estan agermanats, amb un projecte de recuperació de camins locals amb el traçat del camí de Sant Jaume com a eix central. El treball ja va permetre recuperar cites bibliogràfiques, cadastres i reconeixement sobre el ter-reny a fi efecte d'establir el traçat del camí original. Ara s'hi afegeixen la resta de municipis per duplicar el nombre de participants per tal de donar continuïtat a la recerca i possibilitar que en un futur pròxim el Camí de Sant Jaume esdevingui un element clau en el turisme de senderisme de tota la Catalunya Nord, des de la costa fins a Puigcerdà.

El programa és dirigit als joves locals d'entre 12 i 15 anys, que podran participar en els intercanvis allotjats entre Llívia i Vilafranca de Conflent l'última setmana de juliol.

Cedric Corcellet ha remarcat que el projecte servirà per recuperar no tan sols el tram del Camí de Sant Jaume que comunica el Conflent amb Puigcerdà, equivalent a dues jornades de senderisme, sinó que també altres camins de la resta de la Cerdanya i el Capcir com ara el que va de la Quillana a Puigbalador o el que connecta Llívia amb Puigcerdà. L'alcalde de Llívia ha explicat que el seu municipi i Puigcerdà fan el rol de promotors del projecte en l'àmbit comarcal, però que hi podran prendre part nois de tota la vall ja que hi prendran part els que estan escolaritzats als centres educatius de Puigcerdà, els quals recullen els de la resta de municipis. Els programes Erasmus Plus financen els plans de joventut de la Unió Europea.