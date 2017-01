La Seu s'aboca en la calderada de Sant Antoni i en la pujada al pal per agafar pollastres

La Seu d'Urgell ho té tot preparat per reviure, dimarts, dia de Sant Antoni, una de les tradicions locals més populars: la calderada.

La Confraria de Sant Antoni Abat serà, com és tradició, l'encarregada d'organitzar la festivitat del seu patró amb el repartiment de més de 3.000 racions d'escudella. Per fer-la, els membres utilitzen uns 800 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedella. El passeig de Joan Brudieu s'omplirà de veïns de la Seu i de la resta de la comarca per degustar l'escudella i emportar-se-la a casa amb olles i tota classe de recipients.

La jornada també inclourà, abans, la benedicció dels animals, els Tres Tombs i la molt esperada pujada al pal. Com els darrers anys, els joves ja no hauran d'agafar un pollastre viu del capdamunt del pal sinó que hi trobaran un ninot que els donarà dret a guanyar un pollastre a l'ast. La mesura té com a finalitat respectar la normativa legal sobre benestar animal.

El programa d'actes de la festivitat de Sant Antoni Abat s'iniciarà, però, dilluns a 2/4 de 10 del vespre amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del nou banderer, que en aquesta edició ha cor-respost a Jordi Fanés Solans. Serà el banderer sortint, Antoni Riu Tarrés, qui li atorgarà el pendó d'aquesta entitat, i es nomenarà com a banderer proposat per a l'any que ve Joan Alrich Castell.