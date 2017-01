Isòvol demana a l´estat que s´elimini un dels últims trams per avançar de la N-260

La carretera N-260 que travessa la Cerdanya com a via principal per comunicar Puigcerdà i la Seu d'Urgell podria perdre un dels últims trams que queden a la vall en què els conductors poden avançar. L'Ajuntament d'Isòvol ha demanat a l'estat que elimini l'actual línia discontínua que hi ha al segment de vial que creua el poble perquè els vehicles hi agafen unes velocitats altes que fan molt perillosa l'entrada i la sortida del nucli urbà.

El poble d'Isòvol, un dels tres nuclis urbans amb Olopte i All que formen el terme municipal del mateix nom, es troba encaixat entre el tossal de la Solana i la car-retera N-260, a l'altre costat de la qual s'estenen els prats de ribera del Segre. Aquesta situació li impedeix créixer urbanísticament i fa molt sobtat l'accés al nucli urbà, que es fa sense rotondes ni cruïlles per dos accessos amb estop al llarg d'una recta d'uns centenars de metres. A aquesta situació s'hi ha sumat els últims anys el fet que altres trams on es podia avançar s'han anat eliminant, de manera que molts conductors l'esperen per fer els seus avançamens.

Els últims anys s'han eliminat les línies discontínues de Bolvir i del càmping de Prullans. Tot plegat fa que al seu pas per Isòvol els vehicles corrin més que en la resta del recorregut d'aquest eix pirinenc.

Els veïns viuen amb temor el constant avançament de vehicles, sovint amb els mateixos camions i autobusos que generen les cues, i les operacions d'entrada i sortida del nucli urbà. Per això l'Ajuntament ha demanat a l'estat que elimini també la línia discontínua tal com va fer en els segments de Bolvir i Prullans.

«Els cotxes se't tiren a sobre»

La regidora encarregada del poble d'Isòvol, Montse Vidal, ha explicat que «hem demanat que ens modifiquin el traçat de la carretera. Hem enviat cartes i els hem trucat però de moment no hi ha manera; volem que ens posin línia contínua i que redueixin la velocitat permesa, volem que la baixin de 60 quilòmetres l'hora».

La regidora ha argumentat que «és molt perillós a l'hora de creuar i els cotxes baixen molt de pressa; els accessos tampoc és que siguin gaire bons. Quan vols sortir del poble, de seguida els tens a sobre». Vidal s'ha mostrat esperançada que finalment Carreteres, que recentment ha obert una seu de manteniment de la via al terme de Bolvir, escolti la demanda d'Isòvol i allargui la doble línia contínua que ha anat imposant en els trams conflictius entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell.