L´augment del turisme d´autocaravana consolida la Seu com a destinació

La Seu es consolida com un destí turístic especialitzat en els viatgers amb autocaravana gràcies a les instal·lacions específiques que hi ofereix l'Ajuntament. Durant l'any passat, la capital alturgellenca va rebre 3.213 autocaravanes, xifra que suposa un augment del 14,5% respecte a l'any anterior. Segons ha explicat l'Ajuntament, de gener a desembre la mitjana d'autocaravanes que van fer ús de la zona especialment habilitada ha estat de 8,1 vehicles per dia i una mitjana de 2 autocaravanes per nit. Això va comportar un impacte econòmic positiu per al conjunt de la ciutat d'un total anual de 231.336 euros. Els estudis que ha realitzat el consistori evidencien que els autocaravanistes són majoritàriament de l'estat espanyol, amb un percentatge del 51,4%, seguits dels autocaravanistes procedents de França, amb el 23,14%, i d'Holanda, amb el 8,18%. El mes de juliol va ser el que més afluència va tenir, amb 427 vehicles.