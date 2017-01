Lleida porta el turisme de l'Alt Urgell i la Cerdanya a la fira de Madrid

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, participa des d'aquest dimecres fins diumenge a la 37a edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur) 2017, de Madrid, amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta de turisme que proposa la demarcació de Lleida, formada per la neu,els esports d'aventura, la natura, els productes culturals i gastronòmics, entre d'altres. El patronat hi participa dins l'estand de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme, que és al pavelló set, amb l'espai Pirineus, on seran presents els consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d'Aran, i amb l'espai Terres de Lleida, amb la participació dels consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. Totes les noves propostes turístiques de les comarques de Lleida tindran un lloc destacat en l'oferta turística de Catalunya.