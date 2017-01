L'Escola Folk obre la inscripció per a les Colònies per a Joves

L'Escola Folk del Pirineu-Tallers d'Arsèguel ha obert el termini d'inscripció per a les Colònies per a Joves Intèrprets Folk que organitza durant l'estiu. El termini permet inscriure els nens i joves en dos torns a partir de final de juny per a les estades d'una setmana que en els últims anys s'han celebrat a la casa de colònies Ridolaina de Bellver. Les Colònies per a Joves Intèrprets arriba a la setzena edició i són dirigides a tots els instruments i veu, per bé que la gran majoria de participants toca instruments de gran tirada tradicional com l'acordió i el violí. Els participants conviuen durant una setmana amb músics d'arreu del país en jornades de classes i jocs que rematen amb un concert final a Arsèguel dins el programa de la Trobada d'Acordionistes.