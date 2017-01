La ramaderia es mobilitza per un «tracte digne» del Govern de la Generalitat

Unió de Pagesos ha fet arreu de Catalunya una crida a la mobilització del sector de la pagesia i la ramaderia perquè s'uneixi a les tres jornades de protesta que ha organizat per a la setmana que ve a Barcelona. Així, el sindicat va celebrar ahir a Bellver una assemblea on es va evidenciar el malestar del sector per un tracte per part de l'administració que consideren indigne.

Unió de Pagesos calcula que una cinquantena de ramaders de l'Alt Urgell i la Cerdanya es desplaçaran a Barcelona el dia 28 en un autocar organitzat pel mateix sindicat que recorrerà les dues comarques. També, uns cinc ramaders més baixaran amb els seus tractors per fer més visible la seva presència als carrers de la capital catalana.

La jornada de protesta s'ha convocat amb el lema «Per la dignitat de la pagesia. Prou incompliments del DARP i prou danys de fauna salvatge». Des del sindicat també s'ha llançat els eslògans «Exigim respecte per la nostra feina i el nostre espai agrari» i «Sense pagesos i pageses no hi ha futur ni país». El coordinador de la zona de Muntanya del Sindicat i responsable a l'Alt Urgell i la Cerdanya, Joan Guitart, va remarcar que la protesta, que es planteja com unes trobades festives a Barcelona, plantegen sis principals punts de reivindicació «que explica el que ens està passant a la gent de la capital... ens haurien de valorar d'una altra manera, no com uns caçadors de subvencions sinó com uns gestors del territori». Guitart va lamentar que el Govern no protegeix el sector en la funció que representa en la població ni en l'aspecte de producció econòmica, ja que aporta a la societat productes agroalimentaris de qualitat.

Guitart va remarcar que «no estem representats als òrgans de decisió, i això fa que no se'ns tingui en compte en, per exemple, els programes de reintroducció de l'ós.. ens sembla que estan disolent el territori». El delegat d'Unió de Pagesos també va lamentar que el departament d'Agricultura «ens està aplicant retallades en aspectes prioritaris del nostre sector que suposen el seu futur, com ara la promoció dels joves».