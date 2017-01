La Cerdanya encara el millor cap de setmana d'esquí de les últimes temporades

Les estacions d'esquí alpí i de fons de la Cerdanya encaren el millor cap de setmana de les últimes temporades, amb gruixos de fins a un metre de neu a les cotes altes i tots els dominis a ple rendiment.

La nit passada, una nova nevada als cims ha deixat nous gruixos de fins a 12 centímetres a les pistes més altes de la Molina i Masella. Els accessos són oberts i les carreteres netes, per bé que els responsables de les pistes alerten que cal portar equipaments especials com ara cadenes o rodes de neu als vehicles per no patir cap sorpresa desagradable amb un cop de vent que crei una congesta a les vies.

Les estacions d'esquí nòrdic també viuen una situació extraordinària, amb tots els circuits plens de neu. Tot i les immillorables condicions, la previsió meteorològica apunta que podrien caure noves nevades per un temporal que ve de Llevant, per la qual cosa cal estar pendent de l'evolució del temps.