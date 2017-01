Puigcerdà elimina el mercat setmanal dels dimecres perquè no hi va ningú

La cancel·lació del mercat setmanal dels dimecres de la plaça Cabrinetty ha caigut pel seu propi pes i ja no es farà més.

La cita comercial, impulsada des del mateix Ajuntament i el gremi de comerciants per atraure clients de la Cerdanya amb fruita i verdura de proximitat, s´ha anat mantenint des de la seva creació, l´any 2012. Ja des dels inicis va registrar poca afluència tant de venedors com de clients, fins al punt que el 2014 el mateix consistori va estudiar tancar-lo però finalment li va donar una altra oportunitat en espera que un augment de la qualitat dels productes pogués atraure més gent i, així, anar consolidant una clientela habitual.

Per ajudar-lo a crèixer, l´Ajuntament fins i tot va amenitzar l´ambient amb música folk en directe. Però la falta de clients, i posteriorment, també la de paradistes ha anat condemnant el mercat a la desaparició. El mercat va néixer principalment amb dos objectius. D´una banda, recuperar per al comerç de Puigcerdà els clients de la resta de la Cerdanya, tal com proposava un estudi de viabilitat encarregat pel gremi de botiguers. La creació d´un mercat havia d´atraure cerdans que, alhora, aprofitessin la visita a la capital comarcal per fer altres compres i encàrrecs.

De l´altra, reimpulsar la plaça Cabrinetty, que és l´antiga plaça Major de Puigcerdà, com un espai viu de comerç i trobada. En aquest sentit, el seu disseny, amb porxos i la nova urbanització que l´ha tornat a anivellar, la convida a créixer com a plaça. Però cap dels dos objectius s´han pogut complir i els últims mesos el mercat només constava de quatre parades i en dies de molt fred no en tenia cap.

L´equip de govern municipal, el mateix que el va crear, no descarta recuperar-lo de manera temporal a l´estiu, quan la comarca triplica el nombre d´habitants i un segon mercat setmanal té més sentit pel moviment de persones que hi ha a la vila. D´aquesta manera, Puigcerdà manté el mercat setmanal dels diumenges, que s´instal·la al passeig 10 d´Abril i la plaça dels Herois, com a única cita comercial popular. Aquest mercat té molta acceptació entre els visitants i veïns de l´Alta Cerdanya.