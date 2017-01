L´oposició de Guils critica l´Ajuntament per l´extracció de la neu

L'operació d'extracció de neu durant la nevada de diumenge i dilluns ha generat una confrontació política a Guils. L'exalcalde i actual regidor de l'oposició per Independents per Guils, Josep Mendo, ha denunciat que el municipi va viure entre diumenge i dilluns una situació «d'abandonament». Mendo ha lamentat que alguns carrers del poble van quedar tallats «durant tota la nit» i ha remarcat que «als diferents nuclis del municipi hi ha persones grans i infants que van quedar incomunicats durant totes aquestes hores. Per sort no hi va haver cap urgència que requerís haver de circular pels carrers del municipi». L'exalalde ha dit que «no s'havia vist mai un abandonament tan seriós en els darrers 25 anys» i ha afirmat ara «tot se soluciona a cop de talonari» per la contractació d'una empresa externa.

L'alcalde, Valentí Tusset, ha explicat que es va espatllar una de les dues màquines de neteja i ha demanat paciència a la població i ha recordat que no va parar de nevar fins dilluns a la tarda i que s'han de netejar 70 quilòmetres de carrers amb dues persones.