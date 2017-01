«Serem sindicat majoritari a la Cerdanya perquè hi treballem»

El ramader de la Seu vol fer créixer el sindicat a la Cerdanya, comarca liderada històricament per JARC

Joan Guitart és un ramader de 52 anys de la Seu d'Urgell. Porta l'explotació Granja Castellà, de vaques de llet a través d'una societat de sis pagesos. Actualment en muny unes 300. També li queda temps per liderar la lluita sindicat a les comarques del Pirineu i dóna veu a un sector i una població que sovint se sent fora dels àmbits de decisió.



Quants afiliats són a la Cerdanya?

Som al voltant dels setanta afiliats, anem pujant. A l'Alt Urgell en som uns 90. Estem treballant a les comarques de muntanya, que són la Cerdanya, l'Alt Urgell, els Pallars, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, on sóm uns 300 afiliats.

A la Cerdanya sempre hi guanya JARC.

Sí, la Cerdanya és una de les comarques on, tot i que estem pujant, continuem perdent les eleccions, d'això n'hem de ser conscients.

Per què aquesta diferència?

A la Seu Unió de Pagesos arrasem i aquí no perquè suposo que tot ho fan les persones i, si al davant hi havia gent que tira el carro, la gent segueix i, en canvi, si els que hi ha al davant no et defensen bé, tot se'n ressent.

Unió de Pagesos està en condicions de canviar aquesta situació?

Crec que sí, i no tardarem gaire perquè som els únics que treballem. Sense menysprear ningú, tant de bo tinguéssim algú amb qui competir, perquè això seria bo per al camp. Però això no és així i nosaltres tenim un equip sindical amb 25 treballadors i advocats, fem propostes i debats monogràfics al Parlament. Fem feina que no veig que els altres facin.

Estan en plena mobilització, què reclamen?

Bé, a grans trets per la dignitat del sector ramader. Hem de fer entendre a la gent de capital que ens han de valorar d'una altra manera. Som uns productors d'aliments de qualitat i proximitat que mantenim el territori. També demanem més representativitat, de fet representem el 60% de la població del camp i sovint no estem ni als parcs naturals ni als òrgans on es prenen decicions. Quan es decideix reintroduir l'ós, no se'ns convoca. Tenim la sensació que estan dissolent el territori.

També es queixen dels preus a què han de vendre els seus productes.

Sí, són ruïnosos. En supermercats com el Mercadona o el Caprabo estan promocionant el producte de proximitat, però quan els demanes un bon preu et diuen que el compren al Marroc, on produeixen una fruita en unes condicions amb què no podem competir. L'any passat vam deixar de collir fruita perquè no pagaven ni la mà d'obra. Els pagesos tenim el mateix preu de la llet que l'any 2000.

Denuncien retallades per part del departament.

Hem aconseguit coses del departament, com les ajudes a la producció ecològica, però es van retallar 136 milions d'euros del Pla de Desenvolupament Rural i vam arribar a uns acords que tres anys després ens estan retallar en les línies prioritàries com les ajudes a la incorporació dels joves.

Pel que fa a la fauna salvatge tampoc no estan contents.

No, nosaltres som gestors del territori i veiem que tan sols parlen de fauna protegida. Ara ens volen reintroduir el llop parlant de biodiversitat quan el principal perill per a la biodiversitat ara és el porc fer, que ho està matant tot. El porc està liquidant tots els animals que ponen a terra.

El sindicat també es queixa d'abitrarietat a l'administració a l'hora de permetre l'activitat.

Moltes vegades ens trobem que un pagès entra un projecte a l'Ajuntament i no li donen els permisos. Se'n donen per fer grans polígons, per fer grans carreteres, i en canvi, un pagès que vol fer una petita nau, a aquest no li donen permís. I això és molt trist.

Mobilitzen ramaders de la Cerdanya i l'Alt Urgell?

Sí, sortirà un autocar de la Seu que passarà per la Cerdanya per anar a la mobilització de Barcelona. També hi baixarem tractors, cinc de Tremp i uns sis també de la Seu. És una mobilització que vol visualitzar una festa del camp en què es vegi la feina que fem. Hem de donar una imatge d'unitat i amabilitat. No anem a queixar-nos sinó a donar a conèixer la feina que fem. I a mesura que anem baixant, anirem sumant pagesos de tot el territori i fent assemblees als pobles. Serà un acte únic que crec que tindrà molt d'èxit.