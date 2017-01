La Molina renova les aplicacions digitals per acostar-se als esquiadors

Ferrocarrils de la Generalitat ha fet una aposta per les plataformes tecnològiques per contactar amb els aficionats a l'esquí i ha renovat les aplicacions de les estacions. Segons han explicat els seus responsables, Ferrocarrils ha posat a disposició dels usuaris una nova versió de les app dels seus camps de neu, entre els quals la Molina, tant per al sistema IOS com Android. L'objectiu d'aquesta renovació és «oferir cada dia un millor servei als usuaris amb un seguit de millores a les aplicacions per a mòbils i tauletes, basat en un nou disseny més visual i atractiu que dóna accés a una nova estructura de continguts centrada en temàtiques d'interès per als visitants». En aquest sentit, les innovacions incorporen «diverses millores i actualitzacions a les funcionalitats existents, així com en la integració de les botigues on-line de forfets, combinats, bitllets de cremallera i d'allotjament per tal de millorar la usabilitat per al client i l'experiència d'usuari», segons han explicat els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat. Igualment, les aplicacions han incorporat dos continguts nous en base al feedback de la comunitat usuària: una sala de webcams per veure l'estat real actual de les pistes, l'apartat de Timeline, en el qual l'usuari podrà veure en tot moment les accions que fan els usuaris de l'app a l'estació i una secció de la meteorologia.