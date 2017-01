Les comarques de Lleida van rebre durant el 2016 el 8% més de turistes

El turisme de les comarques de Lleida creix. El balanç provisional del 2016 de l'Institut Nacional d'Estadística de l'estat espanyol ha evidenciat que les comarques de la demarcació han rebut el 8% més de visitants que l'any anterior i que aquest va ser el millor exercici dels últims set anys.

Així ho ha remarcat el Patronat de Turisme de Lleida, que ha emfatitzat que aquestes dades d'ocupació situen el balanç del 2016 com el millor des de l'any 2009, a l'inici de la crisi.

Les xifres són provisionals pel fet que l'INE encara no ha publicat els nombres dels visitants i de les pernoctacions del mes de desembre de turisme rural, càmpings i apartaments turístics, tot i que no es preveu que puguin modificar gaire els percentatges anuals, segons ha remarcat el patronat. No obstant això, les dades provisionals situen el nombre de turistes allotjats en establiments de turisme reglat de la demarcació de Lleida durant l'any 2016 al voltant d'1.100.000 i les pernoctacions per sobre de 2.725.000, la qual cosa situa l'increment al voltant del 8%. Aquest augment dels visitants inclou un increment del 7,4% en les pernoctacions, ja que durant el 2015 les comarques de la plana i el Pirineu de Lleida van rebre 2.514.165 pernoctacions, mentre que l'any 2016 en van ser 2.725.00. Les xifres també evidencien un augment de l'arribada de visitants de l'estranger, que de volum total de l'any van representar el 15,6%.