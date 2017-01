Guils accepta la por al ridícul a canvi de sortir a «El Foraster»

Veïns i Ajuntament de Guils han aprovat rebre al poble l'enregistrament d'un capítol d'El Foraster de Televisió de Catalunya per promoure l'oferta turística del municipi. En una reunió de poble, els veïns van valorar els pros i els contres d'exposar-se públicament i van consentir l'enregistrament pel bé del poble, de manera que el desig de progrés econòmic va guanyar la tradicional discreció dels pirinencs.

L'equip del programa es va posar en contacte amb l'Ajuntament per proposar-li de formar part de la pròxima temporada amb un capítol dedicat al poble, a partir de la qual cosa el consistori va convocar una reunió de poble. Alguns dels veïns van expressar les seves reticències respecte a l'humor del presentador, Quim Masferrer, a l'hora de presentar els personatges. Van coincidir, però, que en les entrevistes no hi ha mala intenció i van aprovar prestar-s'hi. Ara l'equip del programa confirmarà si es realitza el capítol, que s'enregistraria el mes que ve per tal de poder incloure-hi la dedicació de Guils a l'esquí de fons i les activitats de neu.

«Pot ser bo per al poble»



L'alcalde, Valentí Tusset, ha explicat que «pot ser positiu... nosaltres, amb l'esquí, necessitem fer difusió dels nostres actius, la gent té certa por de quedar en ridícul, però bé, ell també es presta al joc. Nosaltres no ens hi podíem posar i no vam insistir, però pot ser bo per al poble».