All projecta pisos tutelats per atraure avis i crear ocupació

L'equip de govern d'Isòvol (PDeCAT) té sobre la taula un projecte per fer créixer el poble econòmicament i en nombre d'habitants a través de la prestació de serveis socials a persones grans. Es tracta d'un pla per crer places de residència tutelada de gent gran perquè avis de la resta de la comarca, o d'altres indrets, decideixin anar a viure a All i així generar dinamisme social i nova ocupació al mateix poble.

L'Ajuntament ha previst que el nou Pla d'Ordenació Urbana (POUM) de tot el terme d'Isòvol, en el qual hi ha els pobles d'Isòvol, All i Olopte, permeti la creació d'aquestes places, per a les quals ja ha iniciat converses amb la Generalitat.

L'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu, ha explicat que en aquest nou planejament urbà del terme municipal «hem previst equipaments a All del tipus habitatges tutelats, es tracta d'un espai on en cabran més de vint». Oliu ha argumentat que evidentment el municipi no té aquest nivell de necessitat ni demanda en habitatges tutelats sinó que «ho hem pensat per a gent de fora que busca aquest tipus d'equipament. Ens consta que hi ha molta demanda d'aquest tipus de servei pel qual la gent té el seu pis, on poden fer la seva vida i alhora gaudir d'una sèrie de serveis bàsics que, a més, donen feina».

L'equip de govern d'Isòvol ha iniciat converses amb el departament de Salut per fer possible que All obtingui les places de tutela. Oliu ha remarcat que «aquest és el nostre objectiu. Vulguis o no aquest tipus de serveis porten molta feina ja sigui en sanitat, en neteja o en serveis paral·lels com el de menjador». La promoció de més d'una vintena de pisos tutelats d'Isòvol es farien al centre del nucli urbà d'All, a tocar del local social i el nou ajuntament. Amb aquest projecte, All vol esdevenir un poble de serveis i residència referent a la Cerdanya.

El consistori ha aprovat recentment el nou POUM amb la voluntat, segons ha remarcat Oliu, de permetre al municipi afrontar un petit creixement urbanístic i econòmic i, alhora, endreçar els actuals espais públics. En aquest sentit, el centre d'All ha d'acabar aglutinant bona part dels serveis perquè el nou planejament també preveu el trasllat de l'actual zona esportiva al cor del nucli urbà. Això possibilitarà ampliar la zona industrial ocupant l'espai on ara hi ha una pista esportiva oberta.