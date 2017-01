El tancament de l'abocador obliga la Cerdanya a buscar-li una alternativa

El final de vida de l´abocador comarcal de la Cerdanya, situat a Bellver, obliga els seus ajuntaments a buscar en les pròximes setmanes una alternativa per portar-hi les deixalles que ja no es poden separar. El Consell Comarcal té sobre la taula diverses opcions, entre les quals hi ha portar-les a l´abocador del Berguedà, al de l´Alt Urgell i, ara també gràcies a un recent acord signat entre la Generalitat i Andorra, traslladar els residus al Principat perquè siguin cremats en un forn incinerador. La mesura ha de ser una realitat a l'estiu perquè a l'abocador de Bellver li queda espai per a assumir dos mesos de deixalles.