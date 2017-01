La Seu obre les inscripcions per al cap de setmana de l'Escanyabocs

La Seu d'Urgell ha obert el termini per inscriure's a la desena edició de l'Escanyabocs, una cita esportiva popular que s'ha consolidat a la capital alturgellenca i la seva zona d'influència com un dels referents per la seva diversitat de proves. Les competicions se celebraran els dies 20 i 21 de maig amb disciplines com la bicicleta tot terreny, el trailrunning, les curses d'orientació, el caiac, l'escalada, el tir amb carc i la marxa nòrdica, de manera que el cap de setmana esportiu estarà obert a tots els nivells dels participants.

L'Escanyabocs, que mira de vincular l'activitat esportiva popular a la natura, se celebrarà amb el Rafting Parc com a centre d'operacions. Les inscripcions ja es poden fer en línia a través del portal www.escanyabocs.com. L'organització ha informat que el termini estarà obert fins al dijous 18 de maig. De totes maneres, també es podran formalizar inscripcions els mateixos dies de les proves si queden places disponibles. La inscripció costa 20 euros i 5 més cada prova addicional.